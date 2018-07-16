Джокович продолжит работать с Вайдой как минимум до конца 2018 года

Серб Новак Джокович сообщил, что продолжит сотрудничество с тренером Марьяном Вайдой как минимум до конца текущего сезона. Хорватский специалист тренировал Новака в течение 11 лет, однако в 2017 году Вайда покинул команду Джоковича. Воссоединение теннисиста и наставника произошло перед грунтовым сезоном-2018.
«Сразу по окончании финала у меня состоялся разговор с Вайдой, и Марьян подтвердил, что продолжит работать со мной как минимум до конца этого сезона», — приводит слова Джоковича Tennis World.
В финале Уимблдона Новак переиграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016
Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.