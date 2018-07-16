Джокович продолжит работать с Вайдой как минимум до конца 2018 года

Серб Новак Джокович сообщил, что продолжит сотрудничество с тренером Марьяном Вайдой как минимум до конца текущего сезона. Хорватский специалист тренировал Новака в течение 11 лет, однако в 2017 году Вайда покинул команду Джоковича. Воссоединение теннисиста и наставника произошло перед грунтовым сезоном-2018.



«Сразу по окончании финала у меня состоялся разговор с Вайдой, и Марьян подтвердил, что продолжит работать со мной как минимум до конца этого сезона», — приводит слова Джоковича Tennis World.

В финале Уимблдона Новак переиграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).