Видеообзор финала Уимблдона Джокович — Андерсон

Серб Новак Джокович (12) в финале Уимблдона переиграл южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут.

31-летний белградец, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, завоевал 69-й титул в карьере, 13-й на турнирах серии «Большого шлема» и четвёртый на Уимблдоне. Этот успех позволит ему подняться на 10-е место в рейтинге. Андерсон в понедельник, 16 июля, станет пятой ракеткой мира. Он во второй раз в жизни играл в финале турнира «Большого шлема» и потерпел второе поражение.