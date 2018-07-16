Видеообзор финала Уимблдона Меликар/Пейя — Азаренко/Д. Маррей

Американка Николь Меликар и австриец Александр Пейя стали победителями Уимблдона в смешанном парном разряде. В финале они в двух партиях обыграли представительницу Беларуси Викторию Азаренко и британца Джейми Маррея со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.



И для Пейи, и для Меликар этот титул стал первым в карьере на турнирах серии «Большого шлема». Александр в финале Уимблдона-2015 в миксте уступил вместе с венгеркой Тимей Бабош. Меликар дошла до финала Уимблдона-2018 и в женском парном разряде в дуэте с Кветой Пешке.

Видеообзор финала доступен на «Чемпионате».