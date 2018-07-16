М. Брайан стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории ATP

В обновлённой версии парного рейтинга ATP от 16 июля на первую строчку поднялся американец Майк Брайан. Он стал самым возрастным игроком, которому удалось подняться на вершину рейтинга ATP. Его возраст составляет 40 лет и 78 дней. Прежний рекорд принадлежал канадцу Даниэлю Нестору — 40 лет и 5 дней.

Парный рейтинг ATP. 16 июля

1 (8). Майк Брайан (США) — 8380.

2 (1). Мате Павич (Хорватия) — 7040.

3 (2). Оливер Марах (Австрия) — 6990.

4 (7). Боб Брайан (США) — 6380.

5 (5). Джон Пирс (Австралия) — 6075.

6 (6). Хенри Континен (Финляндия) — 6030.

7 (9). Николя Маю (Франция) — 5690.

8 (10). Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 5660.

9 (3). Лукаш Кубот (Польша) — 5070.

10 (4). Марсело Мело (Бразилия) — 5070.

…

73 (70). Карен Хачанов (Россия) — 1185.