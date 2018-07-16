В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 16 июля чемпионка Уимблдона-2018 немка Анжелика Кербер поднялась на вторую строчку, финалистка этого турнира американка Серена Уильямс — на 17-ю. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на седьмой позиции.
Чемпионская гонка WTA. 16 июля
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5415.
2 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 4916.
3 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 3910.
4 (3). Петра Квитова (Чехия) — 3567.
5 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3060.
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 2673.
7 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2659.
8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 2582.
9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2378.
10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2277…
17 (9999). Серена Уильямс (США) — 1615.
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21 (20). Мария Шарапова (Россия) — 1257…
61 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 650…
64 (96). Екатерина Макарова (Россия) — 628...
69 (70). Анна Блинкова (Россия) — 601…
79 (139). Евгения Родина (Россия) — 524...
100 (85). Елена Веснина (Россия) — 437.
Кербер поднялась на 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина — на 7-ю