Кербер поднялась на 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Касаткина — на 7-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 16 июля чемпионка Уимблдона-2018 немка Анжелика Кербер поднялась на вторую строчку, финалистка этого турнира американка Серена Уильямс — на 17-ю. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на седьмой позиции.



Чемпионская гонка WTA. 16 июля

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 5415.

2 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 4916.

3 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 3910.

4 (3). Петра Квитова (Чехия) — 3567.

5 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3060.

6 (6). Слоан Стивенс (США) — 2673.

7 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2659.

8 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 2582.

9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2378.

10 (10). Элисе Мертенс (Бельгия) — 2277…

17 (9999). Серена Уильямс (США) — 1615.

…

21 (20). Мария Шарапова (Россия) — 1257…

61 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 650…

64 (96). Екатерина Макарова (Россия) — 628...

69 (70). Анна Блинкова (Россия) — 601…

79 (139). Евгения Родина (Россия) — 524...

100 (85). Елена Веснина (Россия) — 437.