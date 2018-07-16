Джокович может быть оштрафован за нецензурные высказывания в адрес зрителей

Сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в финале Уимблдона южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3), вероятно, получит штраф за нецензурные выражения в адрес зрителей по ходу встречи, сообщает The Sun. Уроженец Белграда в 10-м гейме третьего сета приложил палец к губам и в нецензурной форме потребовал зрителей замолчать.

Выиграв Уимблдон в четвёртый раз, Джокович стал 13-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Новак поднялся на 10-ю строчку рейтинга ATP и на пятую — в чемпионской гонке.