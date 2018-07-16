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Мюллер объявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Мюллер объявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона
Теннис / ATP

Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер завершит спортивную карьеру по окончании нынешнего сезона, информирует Tennis World USA.

«Спешу сообщить, что принял решение проститься с большим теннисом по окончании нынешнего сезона. Я расскажу о причинах сделанного выбора, но только не до моего заключительного поединка», — сказал Мюллер.

2017 год оказался для представителя Люксембурга самым успешным. Он выиграл два турнира ATP в Сиднее и Хертогенбосхе, а также дошёл до четвертьфинала на Уимблдоне, где уступил хорвату Марину Чиличу. Кроме того, Мюллер оказался на рекордной для себя 21-й строчке рейтинг-листа.

Нынешний сезон складывается для спортсмена не так успешно. 35-летний теннисист проиграл во втором круге Уимблдона-2018 немцу Филипу Кольшрайберу, после чего опустился на 95-е место рейтинга ATP.

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