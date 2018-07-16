Мюллер объявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер завершит спортивную карьеру по окончании нынешнего сезона, информирует Tennis World USA.



«Спешу сообщить, что принял решение проститься с большим теннисом по окончании нынешнего сезона. Я расскажу о причинах сделанного выбора, но только не до моего заключительного поединка», — сказал Мюллер.



2017 год оказался для представителя Люксембурга самым успешным. Он выиграл два турнира ATP в Сиднее и Хертогенбосхе, а также дошёл до четвертьфинала на Уимблдоне, где уступил хорвату Марину Чиличу. Кроме того, Мюллер оказался на рекордной для себя 21-й строчке рейтинг-листа.



Нынешний сезон складывается для спортсмена не так успешно. 35-летний теннисист проиграл во втором круге Уимблдона-2018 немцу Филипу Кольшрайберу, после чего опустился на 95-е место рейтинга ATP.