Меликар: я не могу описать свои эмоции после победы на Уимблдоне

Американка Николь Меликар поделилась впечатлениями от победы на Уимблдоне в миксте. В финале она в дуэте с австрийцем Александром Пейей обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко и британца Джейми Маррея со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
«Не могу описать свои эмоции. В детстве ты мечтаешь выиграть Уимблдон, но потом осознаёшь, как это тяжело. Тогда начинаешь мечтать о том, чтобы просто сыграть здесь. Но победа — это нечто поразительное.
Мы с Пейей очень позитивные люди. Мы много смеёмся. Мы получили удовольствие от своего выступления и всегда поддерживали друг друга. Мы не обижались друг на друга и выкладывались по полной", — цитирует Меликар официальный сайт тура.
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