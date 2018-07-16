Пейя: подача Меликар и моя игра у сетки — это отличное сочетание

Австриец Александр Пейя поделился впечатлениями от победы на Уимблдоне в миксте. В финале он в дуэте с американкой Николь Меликар обыграл представительницу Беларуси Викторию Азаренко и британца Джейми Маррея со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

«В детстве моим кумиром был Борис Беккер. Я рос на его битвах с Эдбергом и другими игроками. Уимблдон всегда был краеугольным камнем для меня. Выступать здесь и стать чемпионом — это нечто удивительное.

В первом сете мы отлично подавали. Кажется, соперники на нашей подаче взяли лишь несколько очков. После того как мы сделали брейк, я почувствовал уверенность в своих силах. Во второй партии на нашей подаче несколько раз возникали трудности, но это было ожидаемо. Думаю, в целом мы справились отлично.

Кажется, мы провели уже семь матчей в миксте, и Николь ни разу не проиграла свою подачу. Её подача и моя игра у сетки — отличное сочетание. Мы весело проводим время на корте. Думаю, это отражается на нашей игре", — цитирует Пейю официальный сайт тура.