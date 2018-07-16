Борг: тяжело представить теннисиста, выигрывающего ТБШ в 20-летнем возрасте

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг рассказал, как изменился теннис за последние десятилетия.



«Времена изменились. Сейчас тяжело представить спортсмена, выигрывающего турнир «Большого шлема» в 20-летнем возрасте, как было в мою эпоху. Теперь этот процесс требует гораздо больше времени. Нужно преодолеть долгий путь, чтобы стать чемпионом. Федерер продолжает побеждать, хотя ему почти 37 лет, Рафа демонстрирует отличный теннис, но ему уже за 30», — сказал Борг в интервью Sky Sport Italia.