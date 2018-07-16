Джокович: не ожидал, что подойду к Уимблдону в такой хорошей форме

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы на Уимблдоне. Уроженец Белграда завоевал 13-й титул на турнирах «Большого шлема», обыграв в финале южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).



«По правде говоря, я не ожидал, что подойду к Уимблдону в такой хорошей форме. После Открытого чемпионата Франции у меня были сомнения по поводу завоевания титула на травяном мэйджоре. Впрочем, другая часть меня верила в собственные способности и качество демонстрируемого тенниса. Когда я приезжаю на турнир «Большого шлема», то всегда рассматриваю соревнования как возможность для завоевания трофея.



Несколько раз возникали неприятные моменты, когда я сомневался, что смогу выйти на привычный уровень. В этой связи победа на Уимблдоне становится для меня ещё более особенной. На самом деле я рад, что у меня были смешанные чувства и эмоции, поскольку в такой ситуации у тебя всегда есть шанс перебороть себя и подняться на вершину», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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