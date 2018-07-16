Андерсон: у меня есть все качества, необходимые для победы на ТБШ

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (8) прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича (12) в финале Уимблдона со счётом 2:6, 2:6, 6:7 (3:7).



«Я считаю, что у меня есть все качества, необходимые для победы на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема». Впрочем, если бы такой вопрос был задан год назад, то я не был бы настолько уверен в себе. Понадобилось много времени, чтобы достичь такого уровня. Я чувствую, что нахожусь на правильном пути, но при этом понимаю, что должен продолжать упорно работать. У меня есть вера в то, что в будущем мне удастся добиться желаемого результата», — цитирует Андерсона официальный сайт ATP.



Андерсон вышел на пятое место в обновлённом рейтинге ATP.

Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016 Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.