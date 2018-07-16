Навратилова: Серена будет главным фаворитом US Open. Теннисный мир, берегись

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова назвала финалистку Уимблдона-2018 американку Серену Уильямс главным фаворитом Открытого чемпионата США.

«Финал Уимблдона не стал сказкой для Сеерны, но поражение поможет ей ещё лучше настроиться на предстоящие недели и месяцы. Серена редко оступается, а если это происходит, то негативная серия долго не продлится. На US Open она будет настроена особо. Я бы сказала, что сейчас она противостоит всему миру.

До Уимблдона Серена провела лишь несколько матчей, но к US Open их будет гораздо больше. Если я бы составляла ей расписание, то выбрала бы два турнира перед соревнованиями в Нью-Йорке. И не так важно, как она выступит. Она доказала, что большой подготовки ей не требуется.

Серена шесть раз выиграла US Open, и, несмотря на отличную игру Кербер, именно она будет фаворитом. Теннисный мир, берегись", — цитирует Навратилову Evening Standard.