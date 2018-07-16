Лэйвер: возможно, Надаль является величайшим теннисистом всех времён

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер высоко оценил мастерство испанца Рафаэля Надаля, занимающего первое место в рейтинге ATP.



«Рафа является сверхчеловеком. Он регулярно выигрывает «Ролан Гаррос» и при этом добирается до высоких стадий на травяном покрытии. Возможно, это один из величайших атлетов, которого когда-либо знал наш спорт», — написал Лэйвер на своей странице в сети «Твиттер».



Надаль дошёл до полуфинала на Уимблдоне-2018, где в пяти сетах уступил сербу Новаку Джоковичу, впоследствии ставшему победителем турнира.

Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016 Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.