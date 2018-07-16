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Андерсон: безумно горжусь, что попал в первую пятёрку рейтинга ATP

Андерсон: безумно горжусь, что попал в первую пятёрку рейтинга ATP
Теннис / Уимблдон 2018

Южноафриканец Кевин Андерсон, уступивший сербу Новаку Джоковичу в финале Уимблдона, прокомментировал попадание в первую пятёрку мирового рейтинга.

«Два с половиной года назад мы общались с командой в чате WhatsApp, который назвали «Топ-5 Кевин». Это была моя цель. Я сумел попасть в первую десятку, но затем череда неудач и травм поспособствовала падению вниз.

Теперь я оказался в топ-5 и безумно горжусь этим достижением. Достаточно оглянуться назад и посмотреть, что 15 месяцев назад я был на 80-й строчке рейтинг-листа. Мне не удалось добиться желаемого результата в финале Уимблдона, но высокое положение в рейтинге делает моё выступление в Лондоне ещё более значимым», — цитирует Андерсона официальный сайт ATP.

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