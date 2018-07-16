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Вихлянцева в трёх сетах проиграла Бартель на старте турнира в Гштааде

Вихлянцева в трёх сетах проиграла Бартель на старте турнира в Гштааде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в трёх партиях проиграв представительнице Германии Моне Бартель со счётом 4:6, 6:3, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Наталья трижды подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Бартель поспорит с победительницей матча Евгения Родина (Россия) — Карина Виттёфт (Германия, 4).

Гштаад 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 11:40 МСК
Наталья
Вихлянцева
Мона
Бартель
4:6 6:3 2:6
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