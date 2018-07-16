Вайда: я не верил в то, что Джокович выиграет Уимблдон

Марьян Вайда, тренер серба Новака Джоковича, признался, что не верил в победу подопечного на Уимблдоне-2018. В финале уроженец Белграда обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

«Когда мы встретились впервые после перерыва, я объяснил ему, как важно верить в себя. Он это понял. Мы приступили к рутинной работе. Конечно, Новак понимал, что ему нужно провести много матчей и начать бороться на корте, чтобы вернуть психологическую силу.

Новак прошёл через сложные времена, он сомневался в себе. Я думал, что наша работа займёт больше времени — три, четыре, пять месяцев. Я думал, что, возможно, мы придём к нужному состоянию к US Open. Но после вылета с «Ролан Гаррос» Новак, не играя на траве, с первого же дня нашёл свой теннис в Лондоне.

По ходу полуфинала Уимблдона я не верил, что Новак победит, так как Рафа был сильнее психологически. Он выиграл несколько турниров «Большого шлема» в последние годы. Но в пятом сете случилось нечто невероятное.

Я не ожидал, что Новак выиграет Уимблдон. За все годы нашей работы это самый большой сюрприз", — цитирует Вайду BT Sport.