Бартель: Вихлянцева отлично провела 2-й сет, но я пыталась сохранять спокойствие

Немка Мона Бартель прокомментировала свою победу над россиянкой Натальей Вихлянцевой в первом круге турнира в Гштааде со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

«Я не очень хорошо начала матч, уступала 0:3, но затем смогла войти в игру. Вихлянцева отлично провела второй сет, но я старалась сохранять спокойствие и ждала своих шансов. Думаю, я здорово сыграла в третьей партии.

Мы раньше не встречались. Наталья — мощная теннисистка. У неё сильная подача и удары с отскока. Я понимала, что должна хорошо подавать, отлично двигаться и возвращать все мячи. Именно это я и старалась делать. Возвращаться на грунт было легко. Я не так много об этом думала, а просто играла.



Условия в Гштааде отличаются от других турниров из-за высоты на уровнем моря. К этому также нужно привыкнуть. Но в этом году адаптация у меня прошла быстро. Иногда важно не зацикливаться на определённых вещах", — цитирует Бартель официальный сайт тура.