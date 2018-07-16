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Хорваты изменили место проведения полуфинала КД со сборной США

Хорваты изменили место проведения полуфинала КД со сборной США
Теннис / Кубок Дэвиса

Полуфинальный матч Кубка Дэвиса Хорватия – США состоится в Задаре, а не в Сплите, сообщает Федерация тенниса Хорватии.

Организаторы планируют возвести временные трибуны на 8 тыс. мест, а поединки состоятся на грунтовом корте. Американцы вышли в полуфинал турнира впервые с 2012 года, а хорватская команда постарается пробиться во второй за три года финал соревнований. На предыдущей стадии «звёздно-полосатые» оказались сильнее бельгийцев, а балканцы обыграли Казахстан.

Матчи полуфинала Кубка Дэвиса между Хорватией и США пройдут с 14 по 16 сентября.

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