Векич — о финале ЧМ-2018: мне грустно, но я горжусь быть хорваткой

Хорватская теннисистка Донна Векич поделилась эмоциями от финала чемпионата мира по футболу, который состоялся в Москве 15 июля. Чемпионом мира стала сборная Франции, обыгравшая хорватов со счётом 4:2.

«Мне грустно, но я горжусь быть хорваткой. Спасибо, сборная Хорватии, за то, что заставила нас гордиться в эти несколько недель», — написала Векич в своём «твиттере».

На прошедшем Уимблдоне 22-летняя уроженка Осиека дошла до четвёртого круга, где уступила представительнице Германии Юлии Гёргес со счётом 3:6, 2:6.