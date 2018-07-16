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Кудерметова вышла во второй круг турнира в Гштааде

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Гштааде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) пробилась во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в трёх партиях обыграв хозяйку кортов Хиль Белен Тайхман со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Вероника трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия, 3) — Мартина Тревизан (Италия, Q).

Гштаад 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 13:35 МСК
Хиль Белен
Тайхман
Вероника
Кудерметова
4:6 6:1 2:6
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