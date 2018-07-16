Кудерметова вышла во второй круг турнира в Гштааде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) пробилась во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария), в трёх партиях обыграв хозяйку кортов Хиль Белен Тайхман со счётом 6:4, 1:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Вероника трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с победительницей матча Виктория Кужмова (Словакия, 3) — Мартина Тревизан (Италия, Q).

