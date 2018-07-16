Лэйвер: я уверен, что Джокович завоюет множество титулов

17-кратный победитель турниров категории «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер прокомментировал победу серба Новака Джоковича в финале Уимблдона.



«Браво, Ноле! Отличное выступление, которое пришлось на 50-летие Открытой эры тенниса. Я уверен, что Джокович завоюет ещё немало титулов. Его возвращение получилось поистине вдохновляющим», — написал Лэйвер в своём «твиттере».



Джокович, обыгравший южноафриканца Кевина Андерсона, завоевал 13-й титул «Большого шлема» и вернулся в топ-10 мирового рейтинга.

Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016 Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.