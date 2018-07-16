Рус победила Дуке-Мариньо и может сыграть с Севастовой на турнире в Бухаресте

Голландская теннисистка Аранча Рус вышла во второй круг турнира в Бухаресте (Румыния), в двух партиях обыграв представительницу Колумбии Мариану Дуке-Мариньо со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Аранча совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Рус поспорит с победительницей противостояния Анастасия Севастова (Латвия, 1) — Далила Якупович (Словения).