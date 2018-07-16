Воландри: жена Джоковича — ключ к его возрождению

Экс-27-я ракетка мира итальянец Филиппо Воландри прокомментировал победу серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Уроженец Белграда завоевал 13-й титул «Большого шлема», в трёх сетах обыграв южноафриканца Кевина Андерсона.



«В прошлом сезоне Ноле был слишком пассивен. Понятно, что его жизненные приоритеты изменились, но есть вероятность, что теперь теннис снова будет поставлен во главу угла. На мой взгляд, жена является ключом к возрождению Джоковича. Присутствие Елены заряжает серба новыми силами», — цитирует Воландри Tennis World USA.



Джокович победил на турнире «Большого шлема» впервые с 2016 года.

Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016 Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.