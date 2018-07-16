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Арруабаррена проиграла Вондроушовой на старте турнира в Гштааде

Арруабаррена проиграла Вондроушовой на старте турнира в Гштааде
Теннис / WTA

Испанская теннисистка Лара Арруабаррена, посеянная на турнире в Гштааде (Швейцария) под шестым номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту. Арруабаррена совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Вондроушова поспорит с победительницей матча Елица Костова (Болгария, LD) — Анна Калинская (Россия).

Гштаад 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 14:30 МСК
Лара
Арруабаррена
Маркета
Вондроушова
3:6 3:6
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