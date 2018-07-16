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Ван Яфань и Зиданшек вышли во второй круг турнира в Бухаресте

Ван Яфань и Зиданшек вышли во второй круг турнира в Бухаресте
Теннис / WTA

Китаянка Ван Яфань уверенно вышла во второй круг турнира категории International в Бухаресте (Румыния), победив местную теннисистку Мирьям Булгару, получившую уайлд-кард, со счётом 6:1, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Яфань выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Булгару 8 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Подач навылет у румынки не было.

Яфань в следующем круге сыграет либо с француженкой Полин Пармантье (7), либо с румынкой Александрой Дулгеру.

Также во второй раунд вышла словенка Тамара Зиданшек, за 1 час 20 минут победившая шведку Ребекку Петерсон со счётом 7:5, 6:0.

Бухарест 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 15:55 МСК
Мирьям
Булгару
Ван
Яфань
1:6 3:6
Бухарест 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 16:10 МСК
Тамара
Зиданшек
Ребекка
Петерсон
7:5 6:0
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