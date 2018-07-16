Бьоркман: нужны перемены. Тай-брейк при 12:12 в решающем сете — отличное решение

Швед Йонас Бьоркман, бывшая первая ракетка мира в парном и четвёртая — в одиночном разряде, выступил против марафонских матчей на турнирах «Большого шлема». Напомним, что Кевин Андерсон в полуфинале Уимблдона победил Джона Иснера со счётом 26:24 в пятом сете, а второй полуфинал, между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, из-за этого растянулся на два дня.



«Нам нужно что-то менять! Такая усталость игроков портит финальные матчи, а в таких важных поединках, как финал Уимблдона, хочется видеть высочайший уровень тенниса. Я слышал, что Тим Хэнман уже предлагал изменения. Думаю, тай-брейк при счёте 12:12 будет отличным решением. Это точно лучше того, что есть сейчас», — приводит слова Бьоркмана Tennis World USA.



Сейчас тай-брейк в решающей партии из турниров «Большого шлема» играется только на US Open, но при обычном счёте — 6:6. Также тай-брейк в пятой партии был введён в Кубке Дэвиса.

Хенман: у Андерсона нет шансов на победу в финале Уимблдона