Андерсон: не вижу причин для того, чтобы продолжать играть после счёта 6:6

Южноафриканец Кевин Андерсон, в полуфинале Уимблдона обыгравший американца Джона Иснера со счётом 26:24 в пятой партии, считает, что необходимо ввести тай-брейк при счёте 6:6 в решающем сете на всех турнирах «Большого шлема». Сейчас он играется только на US Open.



«На совете игроков мы пока не обсуждали вопроса тай-брейка в пятом сете, но, думаю, большинство будет за его введение. Дойдя до счёта 6:6 в решающей партии, уже проводишь на корте несколько часов. Где брать силы для продолжения игры? Понимаю, что многим зрителям нравятся затяжные матчи и мой поединок с Джоном ещё долго будут обсуждать, но тай-брейк в пятом сете — тоже хороший и зрелищный вариант. Я не вижу причин для того, чтобы продолжать играть после 6:6.



Ночью с пятницы на субботу я почти не спал. Потом весь день думал о том, буду ли готов к ещё одному матчу в пятисетовом формате. Конечно, я ходил к докторам, был на массаже. Потренировался совсем мало — буквально 10-15 минут. В целом, проснувшись в воскресенье, я чувствовал себя неплохо, хотя, конечно, не был достаточно свеж во время финала», — приводит слова Андерсона Tennis World USA.

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