Ватутин снялся по ходу матча с Трунгеллити в финале квалификации Умага

Россиянин Алексей Ватутин (3), игравший в финальном раунде квалификации турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), снялся по ходу первого сета поединка с аргентинцем Марко Трунгеллити, уступая со счётом 2:3. При счёте 2:2 25-летний Ватутин вызывал врача и брал медицинский тайм-аут. Продолжив матч, он проиграл свою подачу, после чего отказался от дальнейшей борьбы.



Теннисисты провели на корте 36 минут. У Трунгеллити не было ни эйсов, ни двойных ошибок. Он реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Ватутина 1 подача навылет и 3 упущенных брейк-пойнта. Двойных у Алексея тоже не было.