Рууд победил Мунара в первом круге турнира в Бостаде

Норвежец Каспер Рууд (WC) пробился во второй круг турнира категории ATP 250 в Бостаде (Швеция), одержав волевую победу над испанцем Хауме Мунаром (WC) — 6:7 (7:9), 6:4, 6:0. По личным встречам Каспер повёл со счётом 2-0.



Поединок продолжался 2 часа 38 минут. Рууд выполнил 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 18. На счету Мунара 5 подач навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.



Следующий соперник норвежца определится в матче между действующим чемпионом турнира, испанцем Давидом Феррером (7), и чехом Зденеком Коларжем (Q).