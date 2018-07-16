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Заневская выиграла бельгийское дерби у Бонавентюр на старте турнира в Бухаресте

Заневская выиграла бельгийское дерби у Бонавентюр на старте турнира в Бухаресте
Теннис / WTA

Бельгийка Марина Заневская, ранее выступавшая за Украину, в матче первого круга турнира категории International в Бухаресте (Румыния) обыграла другую бельгийскую теннисистку, Исалин Бонавентюр, — 7:6 (7:5), 6:1. Марина повела по личным встречам со счётом 2-1.

Поединок продолжался 1 час 17 минут. Заневская три раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Бонавентюр 3 эйса, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Следующей соперницей Марины станет либо румынка Сорана Кырстя (5), либо турчанка Кагла Буюкаксай.

Бухарест 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 17:45 МСК
Исалин
Бонавентюр
Марина
Заневская
6:7 1:6
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