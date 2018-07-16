Пелья победил Дэниела в Умаге, проиграв первый сет со счётом 1:6

Аргентинец Гидо Пелья вышел в 1/8 финала турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), одержав волевую победу над японцем Таро Дэниелом — 1:6, 6:3, 6:3. Раньше теннисисты не встречались.



Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. Пелья выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Дэниела 4 подачи навылет, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Во втором круге Гидо сыграет либо с португальцем Жоау Соузой, либо со словенцем Аляжем Бедене.

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