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Пелья победил Дэниела в Умаге, проиграв первый сет со счётом 1:6

Пелья победил Дэниела в Умаге, проиграв первый сет со счётом 1:6
Теннис / ATP

Аргентинец Гидо Пелья вышел в 1/8 финала турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), одержав волевую победу над японцем Таро Дэниелом — 1:6, 6:3, 6:3. Раньше теннисисты не встречались.

Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. Пелья выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету Дэниела 4 подачи навылет, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге Гидо сыграет либо с португальцем Жоау Соузой, либо со словенцем Аляжем Бедене.

Умаг 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 18:40 МСК
Гидо
Пелья
Таро
Дэниэл
1:6 6:3 6:3
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