В Ньюпорте Смычек обыграл Фрэтэнджело, Томпсон — Дакворта

Американец Тим Смычек вышел во второй круг турнира категории ATP 250 в Ньюпорте (США), победив соотечественника, Бьорна Фрэтэнджело, в трёх партиях — 6:3, 2:6, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа. Смычек 6 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 18. На счету Фрэтэнджело 3 эйса, 10 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Следуюим соперником Тима станет австралиец Мэттью Эбден (4).



Другой австралиец, Джордан Томпсон, победил соотечественника Джеймса Дакворта (SR) в первом раунде со счётом 6:4, 6:3. Он дальше сыграет с французом Адрианом Маннарино (1).

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.