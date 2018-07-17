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Джере в трёх сетах справился с Куэвасом на старте турнира в Умаге

Джере в трёх сетах справился с Куэвасом на старте турнира в Умаге
Теннис / ATP

Серб Ласло Джере (LD) пробился во второй круг турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), обыграв уругвайца Пабло Куэваса в трёх партиях — 6:4, 1:6, 6:3. Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли.

Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Джере 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Куэваса 4 эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующим соперником Джере станет либо немец Максимильян Мартерер (9), либо хорват Нино Сердарушич (WC).

Умаг 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 21:00 МСК
Ласло
Джере
Пабло
Куэвас
6:4 1:6 6:3
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