Джере в трёх сетах справился с Куэвасом на старте турнира в Умаге

Серб Ласло Джере (LD) пробился во второй круг турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), обыграв уругвайца Пабло Куэваса в трёх партиях — 6:4, 1:6, 6:3. Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли.
Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Джере 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Куэваса 4 эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
Следующим соперником Джере станет либо немец Максимильян Мартерер (9), либо хорват Нино Сердарушич (WC).
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