Ватутин попал в основную сетку Умага благодаря отказу Эдмунда

Британец Кайл Эдмунд, который был первым сеяным на грунтовом турнире категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), отказался от выступлениям на этом соревновании. В результате место Эдмунда в сетке занял пятый сеяный, испанец Альберт Рамос-Виньолас — он получил пропуск во второй круг без игры.



На позицию Рамоса-Виньоласа в сетке переместился немец Максимильян Мартерер, ставший девятым сеяным. «Лаки-лузером» стал россиянин Алексей Ватутин, который по ходу финального матча квалификации отказался от продолжения борьбы в середине первой партии. Ватутин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (WC), а во втором раунде победитель этого матча сыграет с россиянином Андреем Рублёвым (4).

Ватутин снялся по ходу матча с Трунгеллити в финале квалификации Умага