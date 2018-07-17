Пармантье: в третьем сете я уступала в счёте, но сражалась и бегала до конца

Француженка Полин Пармантье прокомментировала победу над румынкой Александрой Дулгеру в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния) со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

«Я довольна результатом и своей игрой. Но, конечно, не тем, как действовала в начале матча. Я не могла войти в игру. Было жарко, и поначалу мне не хватало энергии. К тому же соперница играла отлично.

Я понимала, что игра будет непростой, но старалась бороться. Второй сет я провела здорово. В третьей партии я уступала в счёте, но сражалась и бегала до конца. Я очень рада победе.

Зрители хорошо приняли меня. Это нормально, что они больше поддерживали свою соотечественницу. Я ожидала, что на меня будет оказано большее давление. В прошлом году я здесь играла с Бегу, и её тогда поддерживали активнее. Я была готова к этому и сохраняла спокойствие. Я знала, что Александра хорошо играла в последние несколько недель. Она вернулась после травмы. Я была готова к упорной борьбе.

Я сосредоточилась на своей игре. Поначалу я действовала не лучшим образом, но сконцентрировалась на работе ног и мощных ударах ей под форхенд. У Дулгеру очень сильный бэкхенд, так что я старалась не давать ей шансов выполнить его", — цитирует Пармантье официальный сайт тура.