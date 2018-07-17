Херцог: я выпустила свою злость наружу, и это мне помогло

Словенка Полона Херцог прокомментировала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе в первом круге турнира в Бухаресте (Румыния) со счётом 2:6, 6:2, 6:3.

«В последнее время я играла не так много из-за проблем с плечом. Я не очень комфортно себя чувствовала на корте. В первом сете моя соперница играла отлично, но я знала, что являюсь фаворитом, поэтому продолжала бороться и перехватила инициативу.

Мы привыкли к ситуациям, когда зрители больше поддерживают соперницу. Это было ожидаемо. Но я слышала, что кто-то болел и за меня и аплодировал, когда я выигрывала розыгрыши.

Я нервничала и не очень хорошо подавала. Мне не удалось реализовать ряд геймболов, и это расстраивало. Я выпустила свою злость наружу, и это мне помогло. Я смогла изменить ход встречи в третьем сете", — цитирует Херцог официальный сайт тура.