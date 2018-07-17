Кудла: тяжело играть против своего парного партнёра, но это теннис

Американец Денис Кудла (8) прокомментировал свою победу над бельгийцем Рубеном Бемельмансом на старте травяных соревнований в Ньюпорте – 6:3, 6:4.



«Я провёл отличный матч, продемонстрировав высокий процент первой подачи. Всегда тяжело играть против своего партнёра по парным соревнованиям, но это теннис – всегда должен быть победитель и проигравший», – цитирует Кудлу официальный сайт ATP.



В матче второго круга соперником 25-летнего уроженца Киева станет победитель пары Рамкумар Раманатан (Индия) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика).



В парной сетке турнира в Ньюпорте Кудла и Бемельманс сыграют с третьими сеяными Кеном Скупски и Пуравом Раджей.

Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.