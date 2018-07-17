Кербер: парень? Нет, теннис для меня на первом месте

Четвёртая ракетка мира немка Анжелика Кербер рассказала о деталях своей личной жизни.



«Есть ли у меня парень? Я ждала этого вопроса. Нет, для меня теннис стоит на первом месте. Я не спешу и не ищу отношений. Обычно они приходят в тот момент, когда этого не ждёшь. Конец моей карьеры пока ещё очень далёк, поэтому сейчас я стараюсь концентрироваться на ней.



Теннис – это моя карьера и моя жизнь, но когда я прихожу домой, то становлюсь обычным человеком. Я стараюсь жить нормально, как и другие девушки в моём возрасте», – цитирует победительницу Уимблдона-2018 Tennis World USA.

Благодаря своей третьей победе на турнирах «Большого шлема» Кербер поднялась на четвёртую строчку в рейтинге WTA.