Меццарди: теннисисты, ставшие родителями, знают, что их ожидает ад

Экс капитан сборной Швейцарии на Кубке Дэвиса Клаудио Меццарди рассказал, как меняется жизнь теннисистов с рождением ребёнка.



«Тот, кто стал отцом или матерью, прекрасно знает, что его ожидает ад. Это меняет вашу жизнь. Даже когда ты один, путешествовать по всему миру не так просто. Представьте, в какой ситуации находится Федерер. Ему приходится брать с собой на турниры четверо детей, нянь и учителей, которые заменяют детям школу.



Лишь на турниры в Штутгарт, Галле, Шанхай и Париж он отправляется один. На соревнования в Австралии, США и прочие крупные турниры он непременно берёт всю семью», – цитирует Меццарди Sky Sports.

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