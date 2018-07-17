Джокович: вероятно, Надаль – величайший боец в истории тенниса

Серб Новак Джокович высоко оценил бойцовские качества первой ракетка мира испанца Рафаэля Надаля. В полуфинале Уимблдона теннисисты провели на корте более 5 часов, по итогам которых победу одержал Джокович – 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.



«Вероятно, Рафа – величайший боец в истории тенниса. Он борется за каждый розыгрыш так, будто за последний. Это невероятно впечатляет. Именно этот фактор осложняет победу над ним на любой поверхности. Ты выходишь на матч против него, заранее зная, что каждое очко нужно будет заработать самому. Если ты хочешь иметь возможность конкурировать с Надалем, нужно выходить на корт и отдавать все силы. По-другому не получится», – цитирует Джоковича Tennis World USA.



Новак Джокович и Рафаэль Надаль встречались друг с другом 52 раза. По статистике личных встреч впереди сербский теннисист – 27-25.

Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016 Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.