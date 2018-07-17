Надаль: не могу назвать великим наше противостояние с Джоковичем

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль оценил тот факт, что никто в истории Открытой эры не встречался между собой чаще, чем он и серб Новак Джокович.



«Можно ли назвать наше противостояние великим? Я не могу анализировать такие вещи, потому что сам являюсь частью этого. Представьте, если я приду и скажу, что всё это фантастика? Это будет выглядеть несколько эгоистично, не так ли? Нельзя спорить с одним – подобные матчи всегда подталкивают тебя вперёд, заставляют прогрессировать и улучшаться во всех компонентах.



В этом сезоне я лишь дважды проиграл полноценные матчи и снялся с игры на Australian Open. После той травмы я практически в каждом матче играл хорошо, что не может не радовать», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Новак Джокович и Рафаэль Надаль встречались между собой 52 раза. По статистике личных встреч впереди сербский теннисист – 27:25.

Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016 Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.