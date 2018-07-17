Андерсон: президент ЮАР позвонил мне прямо перед финалом Уимблдона

Финалист Уимблдона южноафриканец Кевин Андерсон рассказал о поддержке, поступившей со всех уголков планеты накануне финального матча Уимблдона против серба Новака Джоковича – 2:6, 2:6, 6:7 (3:7).



«Мне оказали потрясающую поддержку перед финалом. Мне звонили все: от людей, находящихся в Лондоне, до южноафриканских спортсменов. Прямо перед матчем я разговаривал с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, и он сказал, что вся страна гордится и поддерживает меня. Я очень оценил этот звонок. С нетерпением жду продолжения сезона. Надеюсь, я и моя команда смогут добиться ещё многого», – заявил Андерсон в эфире Jacaranda FM.



Успешные выступления на Уимблдоне позволили 32-летнему теннисисту подняться на пятую строчку в рейтинге АТР.

Андерсон: безумно горжусь, что попал в первую пятёрку рейтинга ATP