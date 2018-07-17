Цуренко: рассчитывала на выход в четвертьфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала собственное выступление на минувшем Уимблдоне.



«Я ставила перед собой очень высокие цели. Всегда на турнирах «Большого шлема» ставлю перед собой целью выход как минимум в четвертьфинал. Но обстоятельства складывались так, что я понимала, что как сыграю, так и сыграю. К сожалению, это правда. Я очень недовольна таким состоянием и очень много работаю над тем, чтобы никакие физические проблемы не мешали моим целям из головы.



Результат женского финала не стал для меня неожиданным. Кербер очень любит, когда соперница атакует, а Уильямс как раз атакует. Поэтому удобнее было играть Кербер, и мне кажется, что она всё-таки была немного более уверенной перед финалом», – заявила вторая ракетка Украины в интервью XSport.



Свои выступления на Уимблдоне Цуренко завершила уже во втором круге. В двух партиях украинка уступила чешке Барборе Стрыцовой (23) – 1:6, 4:6.