Калинская проиграла Костовой в первом круге турнира в Гштааде

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться во второй круг турнира в Гштааде (Швейцария). На старте соревнований она в трёх партиях уступила представительнице Болгарии Елице Костовой со счётом 4:6, 6:0, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Костова поспорит с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.