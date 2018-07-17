Джокович: мне самому интересно, смогу ли я выступать на таком уровне и дальше

Новак Джокович прокомментировал триумфальное возвращение в тур. Именно на лондонском мэйджоре серб сыграл свой последний матч перед затянувшейся травмой, после которой он долгое время не мог найти свою игру.



«Ещё полтора месяца назад я не рискнул бы сказать, что смогу выиграть Уимблдон. Самой серьёзной проверкой стал полуфинал против Надаля – я знал, что победа в столь тяжёлом матче мне придаст уверенности.



Сейчас многим интересно, смогу ли я продолжить стабильные выступления на таком высоком уровне. Поверьте, мне это интересно не меньше, чем вам», – цитирует Джоковича официальный сайт Уимблдона.