Джокович: мне самому интересно, смогу ли я выступать на таком уровне и дальше

Новак Джокович прокомментировал триумфальное возвращение в тур. Именно на лондонском мэйджоре серб сыграл свой последний матч перед затянувшейся травмой, после которой он долгое время не мог найти свою игру.
«Ещё полтора месяца назад я не рискнул бы сказать, что смогу выиграть Уимблдон. Самой серьёзной проверкой стал полуфинал против Надаля – я знал, что победа в столь тяжёлом матче мне придаст уверенности.
Сейчас многим интересно, смогу ли я продолжить стабильные выступления на таком высоком уровне. Поверьте, мне это интересно не меньше, чем вам», – цитирует Джоковича официальный сайт Уимблдона.
Возвращение блудного сына. Первый «Шлем» Джоковича после «Ролан Гаррос» — 2016
Джокович, не побеждавший на крупных турнирах после «Ролан Гаррос» — 2016, завоевал титул на Уимблдоне. В финале он обыграл Андерсона.