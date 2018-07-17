Соуза обыграл Албота и вышел во второй круг турнира в Бостаде

Португалец Педру Соуза в двух партиях справился с представителем Молдавии Раду Алботом и вышел в 1/8 финала грунтовых соревнований в Бостаде – 6:4, 6:3.



Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. На счету победителя 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 имевшихся. Молдавский теннисист трижды ошибся на второй подаче и сумел реализовать лишь 1 из 2 имевшихся брейк-пойнтов. Эйсами теннисисты не отметились.



Следующим соперником Соузы станет победитель пары Фернандо Вердаско (Испания, 5) – Лоренцо Сонего (Италия).