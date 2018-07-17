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Вердаско вышел во второй раунд турнира в Бостаде

Вердаско вышел во второй раунд турнира в Бостаде
Теннис / ATP

Испанец Фернандо Вердаско (5) в трёх партиях обыграл итальянца Лоренцо Сонего и вышел во второй круг грунтовых соревнований в Бостаде – 6:4, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. На счету Вердаско 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Его соперник отметился 1 эйсом, трижды ошибся на второй подаче и сумел реализовать лишь 1 из 4 имевшихся брейк-пойнтов.

Следующим соперником пятой ракетки соревнований станет представитель Португалии Педру Соуза.

В параллельном матче первого круга аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро уступил швейцарцу Генри Лааксонену, дважды выигрывая по ходу решающей партии с брейком – 3:6, 6:4, 5:7.

За 2 часа и 14 минут игрового времени Лааксонен отметился 6 эйсами и 5 двойными ошибками. Его следующим соперником станет итальянец Маттео Берреттини.

Бостад 2018. 1-й круг
17 июля 2018 года, вторник. 12:00 МСК
Фернандо
Вердаско
Лоренцо
Сонего
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