Вердаско вышел во второй раунд турнира в Бостаде

Испанец Фернандо Вердаско (5) в трёх партиях обыграл итальянца Лоренцо Сонего и вышел во второй круг грунтовых соревнований в Бостаде – 6:4, 3:6, 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. На счету Вердаско 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Его соперник отметился 1 эйсом, трижды ошибся на второй подаче и сумел реализовать лишь 1 из 4 имевшихся брейк-пойнтов.

Следующим соперником пятой ракетки соревнований станет представитель Португалии Педру Соуза.

В параллельном матче первого круга аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро уступил швейцарцу Генри Лааксонену, дважды выигрывая по ходу решающей партии с брейком – 3:6, 6:4, 5:7.



За 2 часа и 14 минут игрового времени Лааксонен отметился 6 эйсами и 5 двойными ошибками. Его следующим соперником станет итальянец Маттео Берреттини.