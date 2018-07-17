Соперницей Кудерметовой во втором круге турнира в Гштааде будет Кужмова

Словацкая теннисистка Виктория Кужмова, посеянная на турнире в Гштааде (Швейцария) под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Италии Мартину Тревизан (Q) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. Виктория 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Кужмова поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой (Q).