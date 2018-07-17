Кинг: и мужчины, и женщины должны играть в трёхсетовом формате на всех турнирах

Знаменитая американская теннисистка, 20-кратная победительница турниров «Большого шлема» Билли Джин Кинг высказалась за единый формат проведения соревнований в теннисе.



«Одна из тех вещей, которую я бы очень хотела увидеть в теннисе, – это единый формат матчей для мужчин и женщин. Думаю, оптимальным вариантом были бы трёхсетовые поединки для всех на протяжении всего года. Это позволит продлить карьеру мужчинам – только посмотрите на семичасовую встречу Андерсона и Иснера.



В том случае, если организаторы решат проводить трёхсетовые матчи в первую неделю «Большого шлема» и переходить на пятисетовый формат во второй неделе, женщины должны играть аналогично», – цитирует Кинг The Times.

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